Roma, Salvini: "Meloni sindaco? Serve un manager, non un militante"

"Roma ha bisogno di un manager come sindaco, non di un militante". E' quanto afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, rispondendo a chi gli chiedeva se vedrebbe bene Giorgia Meloni come sindaco della Capitale. "Cinque anni fa abbiamo sostenuto Giorgia Meloni, in questo momento le città hanno bisogno di altro", ha sottolineato. Come centrodestra, comunque, "siamo una squadra. Mi piacerebbe candidare persone anche senza tessera in tasca".