Roma, Raggi: "Aumento del debito prodotto da acrobazie finanziarie"

"Alcune acrobatiche operazioni finanziarie, negli ultimi decenni, hanno prodotto un aumento senza controllo del debito che grava sulle tasse comunali e sulle spalle di tutti gli italiani". Lo ha detto il sindaco di Roma, Virginia Raggi, al congresso nazionale della Legacoop. "In questi mesi - ha aggiunto - abbiamo individuato una soluzione a costo zero per lo Stato, non solo senza mettere le mani in tasca ai cittadini, ma restituendo soldi".