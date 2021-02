Roma, morto suicida l'ex sottosegretario Antonio Catricalà: la Procura di Roma avvia un'indagine

Catricalà aveva 69 anni, dal 2017 era presidente del cda della società Aeroporti di Roma e nei giorni scorsi era stato nominato presidente dell'Igi, l'Istituto grandi infrastrutture. Dal 2005 al 2011, era stato presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Poi era stato sottosegretario alla presidenza del Consiglio del governo Monti dal novembre del 2011 e viceministro dello Sviluppo del governo di Enrico Letta nel 2013. Magistrato del Consiglio di Stato dal 2014, ha poi esercitato la professione di avvocato. Nel settembre del 2014 è stato candidato dal centrodestra a giudice della Corte Costituzionale.

Un minuto di silenzio in Senato - "Ho appreso in questo istante che purtroppo è mancato Antonio Catricalà che ha rivestito ruoli istituzionali molto importanti come avvocato, magistrato del Consiglio di Stato, dirigente e anche politico italiano. Vorrei osservare per lui un minuto di silenzio", ha detto il presidente del Senato, Elisabetta Casellati. "A nome mio personale e di tutta l'assemblea va il cordoglio e la vicinanza alla famiglia. Purtroppo non è una bellissima giornata questa", ha aggiunto Casellati dopo il lungo applauso dell'aula.

Brunetta: "Lascia un vuoto incolmabile" - Tra i messaggi di cordoglio arrivati, il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta ha detto: "Grande amico, grande servitore dello Stato, Antonio Catricalà lascia un incolmabile vuoto in tutti quelli che lo hanno conosciuto e hanno avuto l'onore e il privilegio di lavorare con lui. E' un dolore fortissimo".

Adr: "Sgomento e cordoglio" - Aeroporti di Roma ha espresso il suo "sgomento, enorme dolore e profondo cordoglio per l'improvvisa scomparsa del presidente della società, il professor Antonio Catricalà. Tutti i dipendenti del gruppo si stringono intorno alla sua famiglia e ai suoi cari".

Bergamini: "Notizia raggelante" - Tra i numerosi messaggi pervenuti, la deputata di Forza Italia Deborah Bergamini ha scritto: "Con sconcerto e profondo dolore apprendo della morte di Antonio Catricalà, una notizia raggelante che lascia senza parole. Conoscevo Antonio da molti anni, ho sempre apprezzato le sue doti straordinarie, la sua intelligenza, il suo equilibrio, la sua sensibilità. Era una persona davvero eccezionale. Ai suoi familiari va la mia più sentita vicinanza".