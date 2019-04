Roma, il senatore Pd Matteo Richetti investito da un furgoncino

Brutta avventura per il senatore dem Matteo Richetti, investito da un furgoncino mentre attraversava la strada a piedi in zona Tritone, nel cuore di Roma. Richetti è stato trasportato in ambulanza al Policlinico Umberto I. A quanto si apprende, il parlamentare sarebbe stato colpito a un fianco sbattendo la testa, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Il senatore Pd è stato sottoposto ad accertamenti per escludere eventuali complicazioni.