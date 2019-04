Roma, ex assessore: Raggi voleva bilancio in rosso per privatizzare

Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, avrebbe chiuso in rosso il bilancio dell'Ama "perché dopo due rendiconto in rosso, una società che vale 7 miliardi e che ha un affidamento per i prossimi 15 anni, dove la garanzia sono i soldi dei cittadini, può essere privatizzata". Lo afferma Pinuccia Montanari, ex assessore all'Ambiente della giunta M5s, aggiungendo: "Ci ho provato in tutti i modi a farli ragionare, ma la Raggi ha scelto un'altra strada".