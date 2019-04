Roma, CasaPound contro la Raggi: "Non abbiamo minacciato i rom"

"CasaPound non ha mai minacciato nessuno. La sindaca dovrà rispondere delle sue affermazioni gravissime e diffamatorie: quereleremo Virginia Raggi e chiunque altro si permetta di attribuirci parole e comportamenti che non ci appartengono". Lo afferma in una nota CasaPound Italia. "La Raggi non infanghi il nostro nome per nascondere la sua inettitudine, nella posizione di Cpi non c'è razzismo né intolleranza", prosegue il movimento.