Roma, Calenda: "Nessuna alleanza, nessun apparentamento"

"Ringrazio gli elettori, ancora non sappiamo quanti siano, può cambiare molto. Il dato è che esiste un'area di riformismo pragmatica che non si accontenta dell'offerta politica attuale che ha avuto un'affermazione significativa, senza precedenti come lista civica a Roma". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma Carlo Calenda, spiegando che al secondo turno "non ci sarà nessuna alleanza, nessun apparentamento".