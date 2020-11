Ristori-bis, Mattarella firma il decreto: il testo passa al Senato

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto Ristori-bis. Il testo ora andrà al Senato, dove è in corso l'esame del dl Ristori. Il provvedimendo vale 2,56 miliardi nel 2020 e circa un miliardo nel 2021, con un fondo di 340 milioni nel 2020 e 70 milioni nel 2021 per aiutare ulteriori attività se ci saranno nuove zone arancioni o rosse. Circa un miliardo è stanziato per i contributi a fondo perduto ai nuovi codici Ateco.