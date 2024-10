Rischi DI disuguaglianze, Mattarella: risparmio va incoraggiato

"Le iniziative per incoraggiare il risparmio sono, dunque, ancora necessarie e benvenute. La prima condizione è che sia possibile risparmiare a livello individuale". Lo ha detto Sergio Mattarella intervenendo alla Giornata mondiale del risparmio. Il Capo dello Stato ha aggiunto: "Oggi, ce lo dicono i dati della Banca d'Italia, il 50% della popolazione italiana continua a non essere in grado di risparmiare. Con gravi disuguaglianze, e l'aumento della povertà rischia di perpetuare questa condizione nel tempo".