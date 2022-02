Riordino del servizio civile, in Cdm il ddl Piano nazionale giovani

Un Piano nazionale per i giovani, da rivedere ogni tre anni: è il contenuto della bozza del ddl delega all'esame in vista del Cdm di giovedì.

Le linee di intervento riguardano il riordino e il coordinamento delle politiche giovanili e la revisione del servizio civile, "con attenzione a valorizzare anche le esperienze all'estero e a certificare le competenze acquisite in chiave di maggiore occupabilità". L'obiettivo è stabilire gli interventi per garantire il diritto allo studio, rafforzare l'orientamento alle materie Stem, in particolare per le donne, e prevenire le discriminazioni.