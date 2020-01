Riforme, ok ddl voto 18enni al Senato: il testo presto in Aula

"Anche i 18enni potranno votare per il Senato e i 25enni potranno essere eletti senatori". E' quanto prevede l'emendamento alla riforma costituzionale approvato dalla commissione Affari costituzionali del Senato. "E' una riforma epocale - spiega il capogruppo Pd in commissione Dario Parrini -. Si supera il paradosso di un ramo del Parlamento con gli stessi poteri dell'altro ma non eletto a suffragio universale". Il provvedimento sarà presto in Aula.