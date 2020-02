Riforma Irpef, Conte dà due settimane per la prima intesa

Dal tavolo a Palazzo Chigi su semplificazioni e riforma fiscale, emerge una prima road map per la maxi riforma fiscale nei piani del governo. Un primo incontro di maggioranza, dopo il tavolo tecnico già avviato al Mef, per mettere in fila le varie proposte e l'obiettivo, in un paio di settimane, di mettere di mettere ordine tra le varie idee per tornare dal premier, Giuseppe Conte e definire il percorso.