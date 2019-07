Riforma fiscale, Conte convoca imprese e sindacati a Palazzo Chigi

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha nuovamente convocato a Palazzo Chigi i sindacati per discutere della riforma fiscale. Secondo quanto si apprende, l'incontro è fissato per il pomeriggio del 25 luglio. Oltre a Cgil, Cisl e Uil, il premier ha in programma una riunione anche con imprese, artigiani, commercianti e costruttori. Tra gli altri, Conte vedrà i rappresentanti di Confindustria, Confcommercio e Confesercenti.