Riforma del processo penale, sanzioni ai giudici non prima del 2024

Secondo la riforma del processo penale, le sanzioni ai giudici non scatteranno prima del 2024. Le norme del testo le prevedono per i magistrati che, per negligenza inescusabile, non rispetteranno i tempi predeterminati dei processi (non più di 4 anni, 5 per i reati più gravi). Lo scopo del rinvio dell'effettiva operatività è di "consentire la preventiva valutazione di impatto delle modifiche".