Rifiuti Roma, Raggi: "Non vogliamo nuove discariche"

Roma "non vuole nuove discariche". Lo ha affermato il sindaco Virginia Raggi, sottolineando che la Capitale "ha ospitato per decenni la più grande discarica d'Europa, a Malagrotta, ricevendo rifiuti da ogni parte d'Italia. Ora non abbiamo intenzione di tornare a quel passato fatto di disagio, malattie per gli abitanti del posto e inquinamento". Il Campidoglio punta ora su nuovi impianti di riciclo e aumento della differenziata.