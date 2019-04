Rifiuti Roma, Campidoglio: "Nessuna pressione sul bilancio dell'Ama"

"Non c'è stata alcuna pressione, ma la semplice applicazione delle norme: il bilancio proposto da Bagnacani violava le norme e avrebbe garantito premi a dirigenti e a.d.". Lo afferma il Campidoglio in merito all'esposto dell'ex manager Ama, che ha denunciato pressioni da parte del sindaco sul bilancio della municipalizzata. Dopo gli audio diffusi da L'Espresso, si precisa poi che "la Raggi non è indagata nell'inchiesta sull'Ama".