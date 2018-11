Rifiuti, assessore Campania: "No emergenze, Salvini male informato"

Sui rifiuti in Campania si è fatto "un baccano non giustificato dalla realtà dei fatti. Non c'è alcuna emergenza e non servono nuovi termovalorizzatori". Lo ha affermato l'assessore all'Ambiente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola, dopo aver partecipato in Senato a un'audizione informale sulla normativa nitrati. "Credo che Salvini avesse avuto informazioni non appropriate sul ciclo dei rifiuti e sulla situazione della Regione", ha aggiunto.