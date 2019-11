Riceve la proposta di matrimonio alla Camera dei deputati, Elisa risponde sì

Elisa ha detto sì alla proposta di matrimonio del deputato Flavio Di Muro , il parlamentare leghista che le ha chiesto di sposarlo. Un romantico fuori-programma durante un intervento ufficiale alla Camera dei deputati. In apertura di seduta, Di Muro ha chiesto la parola mentre si stava esaminando un decreto sulle zone terremotate e in coda al suo discorso ha aggiunto a sorpresa, tra lo stupore dell'emiciclo: "Elisa, mi vuoi sposare?".



Un colpo di scena che ha suscitato gli applausi dei colleghi ma il rimprovero (bonario) del presidente della Camera Roberto Fico, che dopo aver rimproverato Di Muro si è limitato a un laconico "Capisco tutto, andiamo avanti". Durante i lavori della Camera, Elisa De Leo - questo il nome della promessa sposa, che ha 36 anni e per ora è disoccupata - non ha risposto al suo innamorato. Che però non ha dovuto aspettare molto: il sì è arrivato a poche ora dalla domanda "ufficiale". I due sono fidanzati da quasi 6 anni.