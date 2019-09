Riace, il Viminale dichiara il sindaco Trifoli ineleggibile: "Non poteva candidarsi"

Il sindaco di Riace, Antonio Trifoli, eletto in quota Lega ill 27 maggio e subentrato a Mimmo Lucano, potrebbe decadere dalla carica perché ineleggibile. E' quanto potrebbe conseguire da un parere del Viminale notificato alla Prefettura di Reggio Calabria. L'ineleggibilità di Trifoli deriva dal fatto che il sindaco era già un dipendente dello stesso Comune (con mansioni di vigile urbano) e, in quanto tale, non avrebbe potuto candidarsi.