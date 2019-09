Renzi: "Staccare spina a governo? Siamo noi che l'abbiamo attaccata"

Quando, parlando di Italia Viva, si ventila l'ipotesi che il nuovo partito di Renzi possa "staccare la spina al governo", si esprime "un concetto stravagante". A chiarirlo è lo stesso ex premier, sottolineando in un post su Facebook che "la spina noi l'abbiamo attaccata, un mese fa, contro Salvini e contro chi voleva andare a elezioni spingendo l'Italia in recessione e ai margini dell'Europa".