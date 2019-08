Renzi: "Populismo ha fallito, serve governo per evitare aumento Iva"

Nel dibattito in Senato dopo le dimissioni dei premier Conte, per il Pd ha preso la parola Matteo Renzi. "Il governo populista ha fallito. Abbiamo apprezzato le parole e lo stile istituzionale di Conte anche se magari potevano arrivare prima", ha detto. "Non si è mai votato in autunno, serve un governo non perché noi ci vogliamo tornare ma perché l'aumento dell'Iva porta crisi dei consumi. Andare al voto ora è un colpo di sole", ha concluso.