Renzi: Manovra correttiva già pronta, ci metteranno le mani in tasca

"La Manovra correttiva è già pronta, ci stanno solo portando a spasso perché vogliono vincere le Europee". Lo ha affermato l'ex segretario del Pd Matteo Renzi durante la presentazione del suo libro al Lingotto di Torino. " Manovra bis vuol dire che ci metteranno le mani in tasca. Da quando ci sono loro l'economia è in retromarcia", ha aggiunto Renzi, sottolineando: "Dinanzi alle difficoltà ci dicono che siamo finiti, ma noi restiamo e non molliamo".