Secondo il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, il reddito di cittadinanza è "una vergogna senza fine, per come è stato fatto". Lo ha detto parlando a "Dritto e rovescio" su Rete4. "È giusto dare una mano a chi non ce la fa - ha premesso -. Ma questo meccanismo per la cittadinanza, votato da Di Maio e Salvini, non ha funzionato". Poi ha attaccato: "Il primo a doversi dimettere è il capo dell'Anpal, che è la certificazione del fallimento dei 'navigator'".