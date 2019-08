Renzi: "I senatori Pd voteranno contro il governo Conte"

Renzi: "Alleanza M5s-Pd? L'importante è che l'Italia abbia un governo" - Quanto ai possibili futuri scenari con un'eventuale alleanza tra M5s e Pd, l'ex premier ha spiegato di essere interessato solo al fatto che ci possa essere "un governo, che non si vada a votare per evitare l'aumento dell'Iva e per mettere in sicurezza gli italiani. Dei giochi dei partiti, compreso il mio, compreso il M5s e compresa la Lega non mi occupo fortunatamente. Fortunatamente non me ne occupo più".



Renzi: "Pronto a sfidare Salvini alle urne" - Renzi ha infine lanciato un guanto di sfida a Salvini, dicendosi disponibile a sfidare alle urne il leader leghista. "Se si candidasse a Firenze, o Milano scelga lui, contro di me, sarebbe il benvenuto", ha detto il senatore del Pd. "In attesa di fare un confronto elettorale, magari (potrebbe accettare di fare un confronto in tv. Io sono pronto a fare intanto un confronto tv con Salvini e poi un confronto elettorale. Firenze l'aspetta", ha quindi concluso.



Zingaretti: "Governo forte o meglio il voto" - Intanto il segretario del Pd Nicola Zingaretti, guarda già al post-Conte. "Attendiamo le dichiarazioni di Conte e l'apertura della crisi. A quel punto alla Direzione del 21 riaffermeremo una posizione chiara: o nel corso delle consultazioni si verificano le condizioni per un governo forte e di rinnovamento anche nei contenuti o è meglio il voto", ha spiegato infatti il leader dem.