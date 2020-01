Renzi: "I 5 Stelle ci saranno alle prossime elezioni? Per me sono finiti"

"Alle prossime elezioni ci saranno ancora i 5 Stelle? Per me sono finiti". Così Matteo Renzi alla trassmissione tv "Piazzapulita". "La politica ormai cambia a una velocità impressionante - prosegue il leader di Italia Viva -. Il M5s è stato una grande speranza per tanti italiani, ha dato parole d'ordine che poi si sono rimangiati, come sugli 80 euro che erano una mancetta elettorale e ora li hanno ampliati".