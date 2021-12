Renzi: "Capo Stato si può eleggere anche con maggioranza diversa"

Ansa

Secondo Matteo Renzi per l'elezione del presidente della Repubblica non è necessario che la maggioranza presidenziale sia la stessa di quella parlamentare. "Il Quirinale fa sempre storia a sé - ha detto in un'intervista -. Nel 2015 scegliemmo Mattarella e non tutta la maggioranza di governo fu d'accordo". Su Draghi dice che "sarebbe un ottimo presidente della Repubblica come penso che sia un ottimo premier".