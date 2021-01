Renzi: "Approviamo il Recovery ma spendiamo bene soldi"

Ansa

"Approviamo questo benedetto Recovery, che sono in larga parte prestiti e vanno spesi per creare posti di lavoro, per dare soldi alla sanità. Il 22 luglio ho detto spendiamo soldi, se mi dicono 'facciamo veloci' rispondo 'corri, presenti questo Recovery, e usiamolo ma in cose utili". Lo ha detto il leader Iv Matteo Renzi. "Una cosa sono social, un'altra i documenti. Non so se ci hanno dato ragione, lo saprò quando ci daranno i documenti", ha aggiunto.