Renzi: "Alla Leopolda non ci sono mojito e le penali che mette il Pd"

Matteo Renzi replica ad Andrea Orlando che ha definito sbagliati gli ultimatum arrivati dalla Leopolda quanto quelli arrivati dal Papeete. "Sono d'accordo ma io ho detto solo che l'Iva non doveva aumentare. Il Pd sta facendo la guerra al Matteo sbagliato, per me l'unico avversario è Salvini", dice il leader di Italia Viva. "Alla Leopolda non ci sono mojito o le cubiste, così come non ci sono le penali che il Pd sta mettendo", conclude.