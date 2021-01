Renzi al governo: "Fermiamoci finché siamo in tempo"

Ansa

"Non fate un baratto di singoli parlamentari, tornate alla politica, fermiamoci finché siamo in tempo". E' questo l'appello di Matteo Renzi al governo. "Mi sono domandato se mi convenisse fare questa battaglia. E prima di partire mi son risposto che non mi conveniva. Ma la mattina quando mi alzo e mi guardo allo specchio, dico quando tra dieci anni vedremo schizzare il debito pubblico, vedremo chi ha ragione", ha quindi aggiunto il leader di Iv.