Renzi a Zingaretti: se vuole unità, in Puglia ritiri la candidatura di Emiliano

"Apprezzo molto il richiamo all'unità di Zingaretti, con cui mai come in questo momento siamo in sintonia, ma se il Pd vuole essere credibile per uno sforzo unitario non ha che da mostrarlo chiedendo il ritiro della candidatura di Emiliano in Puglia". Lo afferma Matteo Renzi, commentando l'appello lanciato agli alleati di governo dal leader dem in vista delle regionali. "Lo faccia e noi saremo al fianco della sinistra non solo in Puglia", aggiunge.