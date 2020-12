Renzi: "A Conte darò documento, Iv pronta a lasciare le poltrone"

Tgcom24

"Sui temi del salto di qualità del governo, diremo la nostra al premier Conte con un documento scritto, appena ci sarà occasione di incontrarci (non oggi perché la Bellanova è a Bruxelles)". Sono le parole del leader di Italia Viva, Matteo Renzi, che ha aggiunto che "stiamo facendo una battaglia per le idee, non per le poltrone. Noi siamo l'unico partito che è pronto a rinunciare alle poltrone, non a chiederle".