Renato Brunetta lascia Forza Italia: partito rinnega la propria storia

"Non sono io che lascio, ma è Forza Italia, o meglio quel che ne è rimasto, che ha lasciato se stessa e ha rinnegato la sua storia.

Non votando la fiducia a Mario Draghi, il mio partito ha deviato dai valori fondanti della sua cultura: l'europeismo, l'atlantismo, il liberalismo, l'economia sociale di mercato, l'equità". Lo ha scritto in una nota il ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta, con la quale ufficializza l'addio al partito.