A distanza di due mesi dai fatti è arrivata la decisione assunta, a maggioranza, dall'ufficio di presidenza di Montecitorio, secondo quanto si apprende al termine della riunione. In particolare sono 5 i giorni di sospensione comminati a 22 deputati (10 del Pd, 8 del M5S e 4 di Avs) il cui comportamento è stato ritenuto "di maggior gravità, in quanto, di fatto, materialmente e direttamente impeditivo dell'avvio della conferenza stampa" per essersi "seduti al banco degli oratori, occupandolo, o che si sono posizionati dietro o intorno al medesimo banco nelle varie fasi di svolgimento della protesta".