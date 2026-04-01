Conferenza remigrazione alla Camera, sanzionati 32 deputati delle opposizioni
Cinque giorni di sospensione a 22 parlamentari, nel caso più grave, e quattro ad altri 10. Le penalità decise dell'ufficio di presidenza di Montecitorio per i fatti del 30 gennaio
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Cinque giorni di sospensione a 22 deputati, di cui 10 del Pd, 8 di M5s e 4 di Avs. Quattro giorni a 10 parlamentari di cui 5 M5s e 5 Pd. Sono queste - secondo quanto si apprende - le sanzioni decise dell'ufficio di presidenza della Camera sulla vicenda dell'occupazione da parte delle opposizioni della sala stampa di Montecitorio per impedire la conferenza stampa sulla Remigrazione con Casapound. In quell'occasione per impedire lo svolgimento dell'evento, dai contrari che presero il posto dei relatori venne intonato anche il "Bella ciao". Zaratti (Avs): "Sanzioni contro di noi ingiuste e inopportune".
La vicenda
Deputati delle opposizioni avevano occupato lo scorso 30 gennaio la sala stampa della Camera dove era prevista la conferenza stampa (poi annullata) sulla remigrazione, organizzata dal deputato leghista Domenico Furgiuele con il portavoce di Casapound Marsella, Sogari di Veneto Fronte Skinheads, Massetti, ex di Forza Nuova, e Ferrara della Rete dei Patrioti.
Le sanzioni
A distanza di due mesi dai fatti è arrivata la decisione assunta, a maggioranza, dall'ufficio di presidenza di Montecitorio, secondo quanto si apprende al termine della riunione. In particolare sono 5 i giorni di sospensione comminati a 22 deputati (10 del Pd, 8 del M5S e 4 di Avs) il cui comportamento è stato ritenuto "di maggior gravità, in quanto, di fatto, materialmente e direttamente impeditivo dell'avvio della conferenza stampa" per essersi "seduti al banco degli oratori, occupandolo, o che si sono posizionati dietro o intorno al medesimo banco nelle varie fasi di svolgimento della protesta".
Si tratta dei seguenti deputati: Bakkali, Cuperlo, Orfini, Sportiello, Ricciardi Riccardo, Zaratti, Auriemma, Boldrini, Bonelli, Caso, De Maria, Ferrara, Fratoianni, Lomuti, Mari, Morassut, Quartini, Romeo, Sarracino, Scotto, Silvestri Francesco, Stumpo. Quattro giorni di sospensione, invece, per altri 10 deputati (5 M5S e 5 Pd) che hanno contribuito "volontariamente alla saturazione dei posti disponibili". Si tratta dei deputati: Alifano, Casu, Ciani, Di Biase, D'Orso, Gribaudo, l'Abbate, Mancini, Orrico e Ricciardi Marianna.
Le reazioni
"Una decisione sproporzionata, ingiusta, inopportuna, stavamo difendendo la Costituzione e l'onore antifascista della Camera": così il deputato di Avs Filiberto Zaratti, commentando le sanzioni decise dell'ufficio di presidenza della Camera sulla vicenda dell'occupazione da parte delle opposizioni della sala stampa di Montecitorio per impedire la conferenza stampa sulla Remigrazione con Casapound.