Regioni, Consulta: la riduzione vitalizi non è incostituzionale

La riduzione dei vitalizi regionali non è incostituzionale.

Lo sostiene la Consulta, secondo cui le misure che hanno portato alla riduzione dei vitalizi regionali trentini non ledono il principio del legittimo affidamento. I giudici affermano che tali misure trovano una ragionevole giustificazione nelle esigenze di contenimento della spesa e inoltre "non trasmodano in un regolamento irrazionale, lesivo del principio evocato".