Regione Lombardia: 170 milioni ai Comuni per progetti di sviluppo sostenibile

Rigenerazione urbana e coesione sociale - "Si tratta di un'iniziativa che va nella doppia direzione di recuperare e ricucire parti delle città dove c'è necessità di rigenerazione e di tentare di sviluppare una maggior coesione sociale, mai necessaria come in questo periodo di pandemia, che può creare ancora maggiori disugugalianze e quindi disagi nelle categorie sociali più in difficoltà", ha detto il presidente Attilio Fontana presentando i progetti che saranno finanziati.

"E' necessario - ha poi chiarito - eliminare quelle ferite che molte volte si verificano. Questa è un'ottima occasione per i sindaci per intervenire nei tessuti sociali e realizzare interventi. Sono stati presentati ottimi progetti, tutti di alto livello e qualità. Vedremo in futuro di promuovere altre iniziative di questo genere".

Centri interessati - I Comuni interessati da questo finanziamento sono Cinisello Balsamo (quartiere Crocetta), Rho (quartieri San Michel e San Martino), Bergamo, Milano, Brescia, Legnano (quartieri Gorizia e Canazza), Monza (quartiere San Rocco), Gallarate (rioni di Cascinetta e Cajello), Mantova, Pavia, Sondrio e Busto Arsizio.

Bergamo - "Ringrazio la Regione per aver veicolato verso i territori questi fondi europei. I progetti riguardano attività trasversali, non solo interventi fisici ma anche sociali", commenta il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, presentando un progetto a cui sono stati assegnati 15 milioni che riguarderà il nord-est della città, caratterizzata da una significativa prevalenza di anziani, con alcuni interventi fisici (edifici in disuso trasformati in spazi di incontro sociale e assistenziale) con servizi al territorio per potenziare attività di inclusione e innovazione sociale.

Milano - Il progetto del Comune di Milano, a cui sono stati assegnati quasi 7 milioni di euro, riguarderà i quartieri Forlanini-Salomone e Chiesa Rossa, caratterizzati da una notevole presenza di anziani. "Abbiamo lavorato su un sistema di riscrittura dei servizi, in particolare sui centri anziani e i centri di aggregazioni - commenta l'assessore comunale ai Servizi sociali Gabriele Rabaiotti -. Spesso i finanziamenti ci consentono di togliere dal cassetto progetti che attendevano, ma nel caso nostro è stata l'occasione per rimettere in fila dei pensieri e su questo costruire un'ipotesi di progetto".