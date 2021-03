Regione Lazio, Zingaretti presenta la nuova giunta con il M5s: "Novità storica"

"Forze di maggioranza diverse ma combattono unite" - "Le forze politiche che sostengono questa nuova maggioranza rimangono diverse - ha poi spiegato il presidente regionale -, non si annullano le proprie identità ma si combatte uniti. Alla politica i cittadini chiedono idee, coesione, impegno, onestà e anche unità. L'accordo con il M5s nasce alla luce del sole sulla base di un programma, grazie al coraggio di tutti di fare un passo in avanti. L'esito è una politica più credibile e un Lazio più forte".

Le new entry in giunta - Presentando le due new entry, Zingaretti ha detto che la nuova responsabile di turismo ed enti locali "Valentina Corrado da anni fa opposizione al sottoscritto con schiettezza, segnalando le cose che non vanno ma anche usando il dialogo".