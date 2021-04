Regione Lazio acquista parte del Circeo: messo in vendita per 300mila euro

La Regione Lazio ha dato mandato per l'acquisto di una parte del promontorio del Circeo messo in vendita per circa 300mila euro tramite un'agenzia immobiliare. "Un'area di una tale valenza ambientale, storica ed archeologica va preservata da possibili scempi e messa a disposizione della collettività", spiegano in una nota Daniele Leodori, assessore alla Programmazione Economica, e Roberta Lombardi, assessora alla Transizione Ecologica.