Regionali, Zingaretti: "Renzi sosterrà il Pd? Non ho nessun dubbio"

Il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, è certo che non ci saranno problemi alle prossime regionali con Italia Viva. A margine di un incontro del Pd a Misano Adriatico a chi gli ha chiesto se si aspettasse un appoggio renziano alle prossime tornate elettorali ha risposto: "Io sono sicuro di sì. Non è mai stato messo in discussione questo aspetto e non ho alcun motivo perché ci possa essere su questo alcun minimo dubbio. Proprio zero".