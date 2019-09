Regionali Umbria, ipotesi Di Maolo come candidata unitaria M5s-Pd

Potrebbe essere Francesca Di Maolo la candidata unitaria di M5s e Pd per le elezioni regionali in Umbria. E' quanto si apprende da fonti della maggioranza. Con il nome della presidente dell'Istituto Serafico di Assisi, si supererebbero così le candidature in campo fino ad ora di Stefania Proietti per il M5s e Andrea Fora per il Pd.