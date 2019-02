Regionali Sardegna, affluenza in lieve aumento: al 53,75%

L'affluenza alle elezioni regionali in Sardegna è stata del 53,75%. Alla chiusura dei seggi, alle ore 22, avevano infatti votato 790.347 sardi sui 1.470.401 aventi diritto. Nelle precedenti consultazioni del 2014, l'affluenza era stata del 52,2%. In leggero aumento, dunque, ma sempre bassa: quasi un sardo su due, in pratica, non è andato a votare.