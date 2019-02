Regionali Sardegna: 702 sezioni su 1840; Solinas 48%, Zedda 33%

Sono oltre 700 su 1840, le sezioni scrutinate in Sardegna per l'elezione del Consiglio regionale. I dati sono stati diffusi dalla Regione: Christian Solinas (Centrodestra) è in vantaggio con il 47,98%. Poi Massimo Zedda (Centrosinistra) al 33,03%, e Francesco Desogus (M5s) con l'11,06%. Seguono Paolo Maninchedda (Partito dei Sardi) con il 2,83%, Mauro Pili (Sardi Liberi) con il 2,51%, Andrea Murgia (Autodeterminazione) con l'1,81%.