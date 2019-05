Regionali Piemonte, proiezioni: il centrodestra in testa con Cirio

Alberto Cirio, il candidato del centrodestra alle regionali in Piemonte, è in testa con il 50% secondo le proiezioni del consorzio Opinio per la Rai. A Sergio Chiamparino del centrosinistra andrebbe il 35,2% dei voti mentre Giorgio Bertola del Movimento 5 stelle si ferma al 14%. Il campione esaminato per queste prime proiezioni riguarda il 13%. Gli scrutini per le amministrative, ancora in corso, sono cominciati alle 14.