Regionali Liguria, Meloni: Bucci uomo migliore per territorio, osceni attacchi su salute

Il premier Giorgia Meloni ha partecipato a Genova all'evento di chiusura della campagna elettorale per Marco Bucci, in corsa per il centrodestra alle Regionali in Liguria. "Mettiamo in campo l'uomo migliore che il centrodestra ligure potesse vantare e quell'uomo è Marco Bucci. Non smetterò mai di ringraziarlo per la sua determinazione. So che per lui non è stata una scelta facile e leggera", ha ricordato il premier. Per Giorgia Meloni è "osceno che la salute sia stato un elemento per attaccare Marco Bucci. Marco sceglie il tempo che ha per la sua gente. Quelli che lo attaccano dovrebbero insegnare il coraggio di una persona del genere".