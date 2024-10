Regionali Liguria, Meloni: "Bucci uomo migliore per il territorio, osceni attacchi su salute" | Schlein: "Si scrive Bucci ma si legge Toti"

Al comizio del centrodestra è intervenuto anche il ministro dei Trasporti e vicepremier, Matteo Salvini: "È importante vincere in tutte e quattro le province: a Orlando lasciamo la quinta, quella come diceva Bennato che non c'è, tra Cuneo e Nizza". Salvini ha poi usato il mantra di Trump per il suo appello al voto: "Too big to rig, troppo grande la vittoria per poter essere in discussione con trucchi e trucchetti ai seggi: che nessuno rimanga a casa. Per evitare l'ansia dell'ultimo voto, rubo uno slogan di un altro signore che è in campagna elettorale, per un voto che sarà voto fondamentale - ha detto -. È fondamentale vincere in Liguria e dal mio punto vista è importante che anche le elezioni negli Usa vadano in una certa maniera. Non dico come, lascio alla libera interpretazione, sennò metto in difficoltà l'amico ministro degli Esteri. Sarei indeciso su chi votare negli Usa, devo leggermi i programmi. Però lo slogan di uno dei due si attaglia a quello che Marco dice per Genova, per evitare furbate dell'ultimo giorno: too big to rig".