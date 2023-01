Regionali Lazio, M5s: non ci sono più margini per intesa col Pd

Regionali Lazio, non ci sono più margini per accordi tra M5s e Pd.

"Lo abbiamo detto in modo chiaro e trasparente. Con noi non serviva parlare di poltrone, serviva parlare di programmi, di progetti e dire un chiaro no all'inceneritore", scrive su Fb il capogruppo del M5s alla Camera Francesco Silvestri. "Siamo coerenti con la nostra storia e non possiamo accettare un ambientalismo a intermittenza in una colazione guidata da chi, come Renzi e Calenda, è già la stampella annunciata di questo governo", aggiunge.