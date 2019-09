Regionali, Di Maio propone "un patto civico per l'Umbria"

"Un patto civico per l'Umbria": è la proposta che il capo politico del M5s Luigi Di Maio lancia in vista delle Regionali in Umbria. "Tutte le forze politiche - scrive in una lettera a La Nazione - facciano un passo indietro e lascino spazio a una giunta civica, che sosterremo solo con la presenza in consiglio regionale, senza pretese di assessorati. Ognuno correrà con il proprio simbolo in sostegno di un presidente civico, con un programma comune".