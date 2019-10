Regionali, Di Maio: "Ok alle alleanze con i movimenti, non con i partiti"

Nelle Regioni il M5s può stringere alleanze con i movimenti, "ma non con le forze politiche perché non esiste la posizione destra-sinistra". E' quanto afferma Luigi Di Maio, parlando di possibili intese per le prossime tornate elettorali. "Per dieci anni il M5s è andato sempre da solo alle regionali, registrando buoni risultati. Ci dicevano da anni che stando insieme rappresentavamo un'alternativa, essere post-ideologici oggi è più complicato".