Regionali, Conte: voto importante ma no fibrillazioni su governo

Le regionali di domenica in Emilia Romagna e Calabria "sono due appuntamenti elettorali importanti, due regioni che hanno rilievo anche nell'economia complessiva del Paese, non possiamo sottovalutare questo voto ma dire che è un voto sul governo è sbagliato. E io non credo che possa arrivare un effetto di sballottamento e fibrillazione sul governo". Lo ha detto l premier Giuseppe Conte a Rtl 102.5.