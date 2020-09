Regionali, Conte: "Vedo le forze di maggioranza in difficoltà"

Sulle elezioni regionali "vedo le forze di maggioranza in difficoltà: abbiamo un centrodestra unito, invece le forze che sostengono la maggioranza vanno in ordine sparso. Bisogna tenere in conto questo dato, è una lotta impari". Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, alla festa del Fatto. "Le regionali - ha aggiunto - non avranno incidenza sul governo, è un contesto diverso, non possiamo abbandonare il Recovery fund".