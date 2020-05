Regionali, cinque governatori a Mattarella: no al voto il 20 settembre

La proroga della data delle elezioni regionali, che "può essere giustificata solo da ragioni sanitarie ed emergenziali, sta assumendo i contorni di una decisione politica basata sulla convenienza di parte". E' la lettera con cui i governatori di Campania, Puglia, Veneto, Liguria e Marche chiedono al Capo dello Stato, Sergio Mattarella, un intervento per evitare che le elezioni si svolgano dal 20 settembre in poi, come è invece intenzione del governo.